vor 32 Min.

Unbekannte heben Gullydeckel auf die Straße

Zwei Gullydeckel haben Unbekannte in Gersthofen auf die Straße gelegt.

Von Gunter Oley

Am späten Freitagnachmittag haben unbekannte Täter in Gersthofen zwei Gullydeckel herausgehoben und auf die Straße gelegt. Nach Angaben der Polizei wurden die Deckel in der Löwestraße und der Rotkreuzstraße entfernt, so dass dort eine gefährliche Situation für den Verkehr entstand.

Einer der Deckel wurde zudem direkt unter ein parkendes Auto gelegt. Beim Abfahren hätte das Fahrzeug erheblich beschädigt werden können, so die Polizei. Einer Anwohnerin war der Deckel jedoch aufgefallen, sie wies den Nutzer des Wagens auf die Gefahr hin.

Die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen setzte die Gullydeckel wieder ein.

