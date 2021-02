vor 16 Min.

Unbekannte kippen Trampolin um

Polizei sucht nach mindestens zwei Männern.

Randalierer haben am Sonntag kurz vor 1.45 Uhr morgens im Weldener Ortsteil Reutern ihr Unwesen getrieben. Sie beschädigten auf zwei verschiedenen Grundstücken in der Ludwig-Rif-Straße in Reutern einen Holzzaun und ein Trampolin. An dem Holzzaun wurden mehrere Latten herausgerissen. Im anderen Objekt kippten die unbekannten Täter ein im Garten stehendes Trampolin um. Hierbei wurde das bereits eingewachsene Trampolin an den Haltestangen und am Netz beschädigt. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei auf 300 Euro.

Zeugen hörten zur Tatzeit mindestens zwei männliche Stimmen. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter 08291/1890-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie auch

Frau lässt in Welden Ware im Einkaufskorb verschwinden

Welden soll einen Dorfladen mit regionalen Produkten bekommen





Themen folgen