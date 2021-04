Unbekannte klauen Pocketbike in Stadtbergen

In Stadtbergen ist am Wochenende ein Pocketbike gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Pocketbike ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Stadtbergen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, drang der Täter auf ein Grundstück im Elmer-Fryar-Ring (Bereich der 70er-Hausnummern) ein und entwendete ein schwarzes Pocketbike im Wert von circa 50 Euro. Darunter versteht man sehr kleine, motorisierte Zweiräder. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (kinp)