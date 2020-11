vor 48 Min.

Unbekannte lassen in Horgau die Luft aus acht Autoreifen

Unbekannte haben in der Straße „Am Hinteren Feld“ in Horgau zwei Autos beschädigt. Die Täter ließen an einem VW-Golf und einem Mercedes die Luft aus allen acht Reifen heraus.

Durch den Druckverlust bekamen die Reifen laut Polizei Risse an den Flanken, dadurch enstand ein ein Schaden in einer Gesamthöhe von 800 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 1. und dem 15. November. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (thia)

