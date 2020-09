vor 35 Min.

Unbekannte lösen Straßensperre auf: Verkehrschaos an der Gersthofer Lechbrücke

Weil Unbekannte Absperrungen entfernt hatten, kam es am Montagabend in Gersthofen zum Verkehrschaos..

Eigentlich ist die Ortsdurchfahrt Gersthofen in Richtung Lechübergang wegen Bauarbeiten gesperrt. Am Montagabend entfernen unbekannte allerdings entsprechende Schilder.

Von Philipp Kinne

Am Montagabend herrschte auf der Kanalstraße in Richtung Lechübergang in Gersthofen ein Verkehrschaos. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, entfernten unbekannte offenbar Verkehrsschilder. Eigentlich ist die Straße wegen einer Baustelle zur Zeit gesperrt. Weil entsprechende Schilder allerdings fehlten, nutzten einige Autofahrer die Gunst der Stunde. Das Problem: Die Straße ist zur Zeit eigentlich nicht für Autos geeignet.

Wie Gerhard Miehle von der Polizei Gersthofen erklärt, sprach die Polizei am Montagaebnd zwischen 19 und 20 Uhr mehrere Verwarnungen aus. Eine Reihe von Autofahrer befuhr die Baustelle von Richtung Augsburger kommend über die Gersthofer Kanalstraße bis zur Einmündung in die Lechwehrstraße, erklärt Miehle.

Unbekannte entfernen Zaunfelder an Baustelle in Gersthofen

Aufgestellt waren eigentlich mehrere Zaunfelder, welche die Strecke sperren sollten. Die Zäune wurden von Unbekannten allerdings entfernt. Das führte dazu, dass Autofahrer auf der zum Teil abgefrästen Strecke unterwegs waren. Weil dort zum Beispiel die Gullideckel erhöht sind, mussten sie besonders langsam fahren. Das wiederum führte zu einem vorübergehenden Verkehrschaos, berichtet Gerhard Miehle.

Inzwischen hat die Polizei die Schilder wieder aufgestellt. Weil am Dienstag mit einem weiteren Bauabschnitt begonnen wurde, sei nun das Durchfahren auch technisch nicht mehr möglich.

Bauernstraße in Gersthofen bleibt bis Mitte Oktober gesperrt

Weil der Fahrbahnbelag in der Bauernstraße/Kanalstraße auf einer Strecke von rund 800 Metern erneuert wird, bleibt das Verbindungsstück zwischen Strasserkreuzung und Lechkanal bis voraussichtlich 16. Oktober komplett gesperrt. Seit Dienstag bis bis zum 16. Oktober, mit dem zweiten Bauabschnitt, ist die Bauern- beziehungsweise Kanalstraße bis zur Lechkanalbrücke gesperrt. Die Autofahrer werden über die Autobahn beziehungsweise von der Mühlhauser Straße aus über Mühlhausen und Langweid sowie die B2 umgeleitet.

