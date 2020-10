10:55 Uhr

Unbekannte montieren acht Reifensätze von Autos in Neusäß ab

Die Reifen von insgesamt acht Fahrzeugen sind von Unbekannten auf dem Gelände einer Firma in Neusäß abmontiert worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Acht Reifensätze von mehreren Fahrzeugen sind in der Nacht auf Sonntag von bislang unbekannten Tätern abmontiert worden. Laut Polizei schlugen die Diebe in der Zeit von 2.35 bis 8.15 Uhr auf dem Gelände einer Firma an der Nürnberger-Straße in Neusäß zu.

Reifen haben Wert von rund 40.000 Euro

Der gesamte Diebstahlschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei Gersthofen fragt, wer zur fraglichen Zeit verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen habe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

