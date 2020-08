14:16 Uhr

Unbekannte randalieren am Skaterplatz in Diedorf

Skaten war unbekannten Tätern am Diedorfer Skaterplatz offenbar nicht genug. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Eine Sachbeschädigung am Skaterplatz an der Industriestraße in Diedorf wurde einer Streife der Polizei Zusmarshausen von Zeugen am Donnerstagmorgen um 1.45 Uhr gemeldet. Die Beamten stellten vier beschädigte Holzelemente der Umrandung fest.

Gruppe Jugendlicher soll sich am Diedorfer Skaterplatz aufgehalten haben

Der Schaden beziffert sich auf 400 Euro. Kurz vorher soll sich eine Gruppe Jugendlicher an der Örtlichkeit aufgehalten haben. Es erfolgen weitere Ermittlungen. Hinweise erbittet die Polizei Zusmarshausen unter Telefonnummer 08291/18900. (lig)

