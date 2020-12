10:00 Uhr

Unbekannte randalieren in Gersthofer Tiefgarage

Eine Gruppe von Unbekannten beschädigt Wände und Lichtschalter in einer Tiefgarage in Gersthofen.

Wände und Lichtschalter sind in einer Tiefgarage in Gersthofen beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, soll sich eine Gruppe von Unbekannten in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch in der Tiefgarage des örtlichen Pfarrzentrums am Kirchplatz aufgehalten haben. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 200 Euro. (kinp)

