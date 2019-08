15:41 Uhr

Unbekannte rasen nachts im Schrottauto durch Wollbach

Ein abgemeldeter Renault Clio wird mutwillig demoliert und landet nach einer Schleuderpartie im Acker.Die Polizei hat aber eine Spur.

Von Matthias Schalla

Ob es die roten Flitzer der „Scuderia Ferrari“ waren, die am Donnerstagmorgen unbekannte Täter dazu animierten, ein illegales Autorennen zu fahren, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass laut Polizei Jugendliche oder junge Heranwachsende mit einem roten Auto lautstarke Runden mit quietschenden Reifen in Wollbach gedreht haben.

Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen Boliden aus dem italienischen Rennstall, sondern um einen schrottreifen Renault Clio. Wie die Polizei mitteilt, rasten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 0.30 und 1 Uhr die Fahrer mit dem Wagen lautstark und mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Zusmarshauser Ortsteil.

Rennen nimmt ein abruptes Ende

Vor den Fahrten wurde offensichtlich der bereits schrottreife Renault ganz bewusst noch stärker demoliert. Das Rennen nahm jedoch ein abruptes Ende. Während einer der vogelwilden Runden geriet einer der Fahrer ins Schleudern, landete auf einem angrenzenden Acker und blieb dort stecken.

Noch bevor die Polizei den Sachverhalt aufnehmen konnte, hatten die Täter den Clio jeder geborgen und in der Nähe eines Stadels im Bereich Riedweg an der Kläranlage abgestellt. Kennzeichen waren am Fahrzeug nicht mehr angebracht.

Mittlerweile laufen die Ermittlungen laufen über den letzteingetragenen Halter, der anhand der Fahrzeugidentifizierungsnummer festgestellt werden kann. Die Polizei Zusmarshausen bittet dennoch um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0.

Beim Driften die Kontrolle über den neuen BMW verloren

Der Fall erinnert stark an einen Unfall vor etwas mehr als einem halben Jahr in Diedorf. Hier übte ein 18-jähriger Fahranfänger auf dem öffentlichen Parkplatz eines Discounters in Diedorf mit seinem allerdings angemeldeten und nagelneuen 1er-BMW das Driften, also ein kontrolliertes „Um’s-Eck-Rutschen“. Vermutlich aufgrund fehlender Fahrpraxis verlor der 18-Jährige dabei die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Laternenmast sowie zwei Schutzplanken. Während der Fahrer unverletzt blieb, musste ein 19-jähriger Mann auf dem Beifahrersitz leicht verletzt ins Klinikum Augsburg gebracht werden. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 11000 Euro.

Themen Folgen