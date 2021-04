Unbekannte reißen in Steppach Pflastersteine aus dem Weg

Vor dem Eingangsbereich eines Kindergartens in Steppach reißen Randalierer Steine aus dem Weg. Dieser muss nun neu gepflastert werden.

Randalierer haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor einem Kindergarten in Steppach ihr Unwesen getrieben. Die Täter rissen laut Polizei Pflastersteine aus dem Weg vor dem Eingangsbereich eines Kindergartens an der Kolpingstraße. Die Steine warfen der oder die Täter über den Zaun des Kindergartens. Laut Stadt Neusäß muss der Weg nun neu gepflastert werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise an die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)