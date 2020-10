09:40 Uhr

Unbekannte schlagen Fenster von Gersthofer Firma ein

Bislang unbekannte Täter haben die Fensterscheibe eines Firmengebäudes in Gersthofen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Gersthofer Röntgenstraße. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 250 Euro. (kinp)

