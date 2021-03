12:48 Uhr

Unbekannte sorgen erneut für Verwüstung an Gersthofer Kindergarten

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Montagmorgen an einem Kindergarten in Gersthofen randaliert.

Holzfiguren, ein Schild und ein Hochbeet fallen an einem Kindergarten in Gersthofen vergangenes Wochenende Randalierern zum Opfer.

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Montagmorgen an einem Kindergarten in Gersthofen randaliert. Sie rissen laut Polizei ein Haltestellenschild aus der Verankerung, warfen im Garten ein Hochbeet um und beschädigten Holzfiguren am Zaun des Grundstücks. Außerdem stellten sie Stühle und Bänke um.

Vergangene Woche hatten Unbekannte bereits am Gersthofer Kindergarten für Sachschaden gesorgt. Der beläuft sich mittlerweile auf 500 Euro. Die Polizei Gersthofen nimmt unter 0821/323-1810 Hinweise entgegen. (mjk)

Themen folgen