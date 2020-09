vor 21 Min.

Unbekannte stehlen Akkubohrmaschinen und Baustrahler von Baustelle in Neusäß

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Freitag und Montagmorgen mehrere Baumaschinen auf einer Baustelle in Neusäß. Laut Polizei wurden auf einem Gelände in der Neusässer Gustav-Mahler-Straße Akkubohrmaschinen und ein Baustrahler gestohlen. Die Maschinen hatten einen Wert von rund 1600 Euro.Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

