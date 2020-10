10:47 Uhr

Unbekannte stehlen Geld aus Grotte

Dreiste Tat in Wollmetshofen: Unbekannt haben eine Geldkassette an der Grotte in Wollmetshausen aufgebrochen.

Dreiste Tat in Wollmetshofen: Unbekannt haben in der Zeit von Donnerstag, 22. Oktober, 11.30 Uhr, bis Samstag, 24. Oktober, 16 Uhr, eine Geldkassette an der Grotte in Wollmetshausen aufgebrochen. Der Schaden an der aufgebrochenen Geldkassette beträgt etwa 50 Euro. Bedenken auf den Täter oder die Täterin liegt nicht vor. (jah)

