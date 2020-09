10:40 Uhr

Unbekannte stehlen in Biburg Sportauspuff und Spiegelklappen

Unbekannte sind auf das Firmengelände eines Autohauses in Biburg eingebrochen. Sie sollen mehrere Fahrzeugteile geklaut haben.

Vom Firmengelände eines Autohauses in Biburg sind mehrere Fahrzeugteile geklaut worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit vom 9. bis zum 16. September. Geklaut wurden ein Sportauspuff und zwei Spiegelklappen im Gesamtwert von etwa 3000 Euro. Die Fahrzeugteile befanden sich an zwei neuen neuen Fiat Abarth 595. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 entgegen. (kinp)