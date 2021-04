Unbekannte versuchen, Opferstock in Ried aufzubrechen

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf zwei verdächtige Männer. Sie waren an der Kirche in einem Auto mit ausländischer Zulassung gesehen worden.

Den Opferstock einer Kirche in Ried haben Unbekannte versucht, am Sonntag aufzubrechen. Die Polizei sucht nun nach zwei jungen Männern, die dort gesehen wurden.

Die beiden Täter haben laut Polizei offenbar zwischen 10 und 19 Uhr versucht, den Opferstock der Kirche an der Hattenbergstraße in Ried aufzubrechen. Die beiden gut gekleideten Männer waren gegen 18.30 Uhr in einem Auto mit ausländischer Zulassung gesehen worden. Sie dürften durch den ausgelösten Alarm in der Kirche aufgeschreckt und daraufhin geflüchtet sein. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)