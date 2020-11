12:02 Uhr

Unbekannte wollen in Fischach den Opferstock aufbrechen

Ein Opferstock in der Pfarrkirche St. Michael in Fischach, Mühlstraße 5, wurde von bislang unbekannten Tätern angegangen.

Unbekannte gehen den Opferstock in der Kirche St. Michael an. Da der Tatzeitraum nicht genau eingegrenzt werden kann, bittet die Polizei um Hinweise.

Ein Opferstock in der Pfarrkirche St. Michael in Fischach, Mühlstraße 5, wurde von bislang unbekannten Tätern angegangen. Der Aufbruch wurde nach Auskunft der Polizei am Sonntag festgestellt. In welchem Zeitraum die Tat jedoch passierte, kann nicht näher eingegrenzt werden.

Den Tätern gelang es dabei nicht, das Schloss des Opferstocks zu überwinden, daher konnte kein Bargeld erbeutet werden. Der Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

