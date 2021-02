vor 16 Min.

Unbekannte zerkratzen Autos in Gersthofen und Neusäß

Erheblichen Sachschaden verursachen Unbekannte, die am Wochenende mehrere Autos in Neusäß und Gersthofen zerkratzen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Autos sind am Wochenende von Unbekannten zerkratzt worden. Am Sonntag stand das Fahrzeug eines 25-Jährigen zwischen 18 und 21 Uhr an der Gersthofer Brucknerstraße. Während dieser Zeit verkratzte ein Unbekannter laut Polizei die rechte Fahrzeugseite. Dabei entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Polizei sucht nach Hinweisen auf Autokratzer

Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, stand das Auto einer 29-Jährigen an der Görrestraße in Neusäß. Auch hier zerkratzte ein Täter Teile an der Beifahrerseite. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 2500 Euro. Die Geschädigte gab an, dass außerdem im Laufe des vergangenen Dienstags aus ihrem Garten ein Ball und ein Vogelhäuschen geklaut wurden. Der Diebstahlschaden hier liegt bei etwa 20 Euro. Die Polizei prüft, ob beide Taten im Zusammenhang stehen könnten.

Die Polizei Gersthofen bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise. (kinp)

