vor 1 Min.

Unbekannte zerkratzen Opel Meriva in Diedorf

Ein schwarzer Opel Meriva ist am Wochenende in Diedorf von einem Unbekannten beschädigt worden.

Ein geparkter Opel wird am Wochenende in Diedorf an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Wagen stand in der Hauptstraße.

Ein schwarzer Opel Meriva ist am Wochenende in Diedorf von Unbekannten beschädigt worden. Der Wagen hatte auf dem Parkplatz eines Anwesens an der Hauptstraße gestanden. Nach Auskunft der Polizei hatten der oder die Täter die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beziffert sich auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen folgen