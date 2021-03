vor 48 Min.

Unbekannte zerkratzen einen weißen BMW in Auerbach

Auerbach

Auf einen weißen BMW hatten es Unbekannte in Auerbach abgesehen. Der Wagen wurde an mehreren Stellen zerkratzt.

Nach Auskunft der Polizei war der BMW der 1er-Serie von Freitag bis Sonntag in Auerbach in der Straße „Schlittberg“ geparkt. In diesem Zeitraum zerkratzten die Täter den Wagen am Heck und am hinteren linken Kotflügel. Der Sachschaden an dem BMW beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen folgen