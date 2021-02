vor 33 Min.

Unbekannte zerkratzen weitere Autos in Meitingen

In der Ratiborer Straße in Meitingen fanden vergangene Woche zwei Frauen Kratzer an ihren Autos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Für eine 20-Jährige gab es in Meitingen vergangene Woche eine böse Überraschung: Sie musste Kratzer an der Fahrerseite ihres Autos feststellen, nachdem sie es zwischen Donnerstagmittag und Freitag in der Ratiborer Straße geparkt hatte. Der Schaden, den der Täter mit einem spitzen Gegenstand verursachte, beträgt 1000 Euro. Ebenfalls in der Ratiborer Straße wurde in derselben Woche der Wagen einer 62-Jährigen zerkratzt. Hier entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro.

Im Bereich von Adolf-Kolping-Ring und Triebweg wurden zuvor schon mehrere Autos zerkratzt.

Die Polizei Gersthofen nimmt unter Telefon 0821/323-1810 Hinweise entgegen. (mjk)

