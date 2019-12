vor 36 Min.

Unbekannte zünden Schaukasten am Bahnhof an

Einen Schaukasten haben Unbekannte am Montag in der Unterführung am Bahnhof Dinkelscherben in Brand gesetzt.

In Dinkelscherben zündeln Unbekannte in der Unterführung. Die Feuerwehr rückt mit 16 Mann an.

Einen Schaukasten haben Unbekannte am Montag in der Unterführung am Bahnhof Dinkelscherben in Brand gesetzt. Die Tat ist laut Polizei zwischen 23 und 23.15 Uhr auf Höhe des Gleises 5 passiert.

Das Feuer konnte vom Bahnpersonal sowie einem Passanten mit einem Feuerlöscher erstickt werden. Als die Feuerwehr Dinkelscherben mit 16 Mann angerückt kam, war der Brand bereits gelöscht. Der Schaden wird auf rund 500 geschätzt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen folgen