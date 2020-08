vor 49 Min.

Unbekannter Lastwagen fährt Baum an und türmt

Bei einem Unfall wurde ein Baum in Ostendorf besdhädigt.

Ein Baum war am Dienstagmorgen einem Lastwagen in Ostendorf offenbar im Weg. Nun such die Polizei den unbekannten Fahrer.

Ein Baum wurde am Dienstag zwischen 9 und 10.15 Uhr in Ostendorf, Ortsstraße/ Nordendorfer Weg, stark beschädigt. Ein starker Ast des Baumes brach dabei ab. Aufgrund vorhandener Spuren laut Angaben der Polizei kann nachvollzogen werden, dass ein größerer Lastwagen bei einem Bremsmanöver von der Fahrbahn abgekommen ist und den Baum streifte. Der Lastwagenfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Um Zeugenhinweise bittet die Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefonnummer 0821/323-1810. (lig)

