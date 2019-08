12:00 Uhr

Unbekannter Radfahrer überfällt 86-jährige auf offener Straße

Eine 86-Jährige ist in Gersthofen auf offener Straße ausgeraubt worden.

In Gersthofen ist am Montagabend eine Seniorin ausgeraubt worden. Sie war auf der Berliner Straße unterwegs, als plötzlich ein Unbekannter von hinten kam.

Eine 86 Jahre alte Dame ist am Montagabend in Gersthofen von einem Unbekannten überfallen worden. Sie war gegen 18.30 Uhr in der Berliner Straße auf Höhe der Kolping Kapelle unterwegs, als ein unbekannter Radfahrer ihr von hinten ihre Handtasche entriss. Danach ergriff der Angreifer die Flucht. Obwohl die Polizei sofort nach ihm fahndete, entkam der Täter unerkannt.

86-Jährige wird in Gersthofen ausgeraubt

Die alte Dame stürzte infolge des überraschenden Überfalls und verletzte sich dabei am Kopf. Aus Vorsicht wurde sie aber am Abend in die Uniklinik Augsburg eingeliefert, wo sie zur Beobachtung die Nacht verbrachte.

Details liegen der Polizei zu dem Überfall derzeit noch kaum vor. Die Fahndung nach dem Täter gestaltet sich derzeit schwierig, weil kaum Hinweise zur Beschreibung vorliegen.

Da sich der Unbekannte von hinten an das Opfer annäherte und die Frau unvermittelt zu Fall kam, ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich bei dem Täter um einen Fahrradfahrer handelte. Bei der geraubten Handtasche handelte es sich um eine schlichte schwarze Ledertasche mit längeren Henkeln. In der Tasche befanden sich neben der Geldbörse der Geschädigten ein Schlüsselbund sowie deren Personalausweis und EC-Karte. (AZ)

86-Jährige wird in Gersthofen überfallen - Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3810 erbeten.

- Wem fiel im zeitlichen Umfeld der Tat ein verdächtiger Fahrradfahrer (männlich oder weiblich) im Bereich der Berliner Straße sowie der angrenzenden Wohngebiete auf?

- Können Angaben zur geraubten Handtasche gemacht werden (Fundort)?

