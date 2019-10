10:20 Uhr

Unbekannter Täter zerkratzt Autotüre

In Diedorf wurde eine Autotür zerkratzt.

Eine böse Überraschung erlebte ein Autobesitzer in Diedorf.

Eine Sachbeschädigung an einem Auto wurde der Polizei Zusmarshausen gemeldet. Ein 32-jähriger Autobesitzer aus Diedorf erstattete Anzeige gegen unbekannt, da sein Auto in der Zeit vom Dienstag, 1. Oktober, 21.45 Uhr bis Mittwoch, 2. Oktober, 8.45 Uhr, in der Flurstraße verkratzt worden war. Das Auto hat Kratzer auf der Fahrertüre. Der Schaden beträgt circa 750 Euro. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. (lig)

