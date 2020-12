vor 42 Min.

Unbekannter beschädigt Dach von Auto in Gersthofen

Das Autodach eines in Gersthofen geparkten Wagens ist von einem Unbekannten beschädigt worden.

Ein Unbekannter beschädigt das Panoramadach eines in Gersthofen geparkten Autos. Die Polizei ermittelt.

Das Panoramadach eines in Gersthofen geparkten Autos ist in der Nacht auf Dienstag von einem Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand das beschädigte Auto eines 50-Jährigen auf einem Parkplatz an der Sportallee. Der Sachschaden liegt demnach bei rund 2500 Euro. (kinp)

Themen folgen