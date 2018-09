vor 4 Min.

Unbekannter beschädigt Zaun und flüchtet

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen sucht nun nach dem Unfallverursacher.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 5. September, 14 Uhr und Freitag, 7. September, 17 Uhr haben ein oder mehrere unbekannte Täter in Diedorf einen Zaun demoliert. Nach Angaben der Polizei wurden an der Wellenburger Straße in Diedorf auf Höhe der Beethovenstraße 14 mehrere Traufbleche eines Metallzauns angefahren. Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (mahei)

