vor 16 Min.

Unbekannter beschädigt in Dinkelscherben einen VW-Bus am Außenspiegel

Ein weißer VW-Bus ist am Dienstag in Dinkelscherben von einem Unbekannten angefahren worden.

Beim Vorbeifahren bleibt ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Außenspiegel hängen und fährt einfach weiter. Die Polizei sucht nun den Verursacher.

Ein weißer VW-Bus ist am Dienstag in Dinkelscherben von einem Unbekannten angefahren worden. Das Fahrzeug war zwischen 8.20 und 16.45 Uhr in der Bahnhofstraße 20 geparkt.

Der VW-Bus befand sich in einer Parkbucht. Vermutlich beim Vorbeifahren hat laut Polizei ein bislang Unbekannter den linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher ist nicht bekannt. Die Schadenshöhe wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei, Telefon 08291/1890-0. (thia)

