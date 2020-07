vor 23 Min.

Unbekannter beschädigt mit seinem Traktor die Waschanlage in Dinkelscherben

Der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Nun ermittelt die Polizei.

Ein bislang Unbekannter hat die Waschanlage in Dinkelscherben beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, soll er am Montag zwischen 9.25 und 9.45 Uhr mit einem kleinen Traktor in die Anlage gefahren sein. Beim Ausfahren ist er mit seinem Fahrzeug an der Anlage hängen geblieben. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Zusmarshausen hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. (kinp)

Themen folgen