Unbekannter beschmiert die Mehrzweckhalle

Unbekannte Sprayer haben die Mehrzweckhalle in Adelsried mit Graffiti „geschmückt“. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Sprayer gesucht: Im Zeitraum von Donnerstag, 9. Mai, 16 Uhr bis Freitag 10. Mai, 9.50 Uhr wurde die Mehrzweckhalle in Adelsried von unbekannten Tätern mit Graffiti beschmiert. Der oder die Täter schrieben laut Polizei mit grüner Farbe die Zahlenfolge „1312“ an die Wand. Der entstandene Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/18900 in Verbindung zu setzen. (lig)

