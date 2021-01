vor 34 Min.

Unbekannter bespritzt in Wollbach zwei Smarts mit Farbe

Beide Kleinwagen stehen am Zusamblick und werden von einem Unbekannten beschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Auf zwei Smarts hat es ein Unbekannter in Wollbach abgesehen gehabt. Beide Wagen wurden vorsätzlich mit Farbe beschmiert.

Die beiden Kleinwagen standen nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 16.30 und 18 Uhr in Wollbach, Zusamblick. In diesem Zeitraum bespritzte ein Unbekannter die Fahrzeuge absichtlich mit Farbe. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen folgen