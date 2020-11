vor 13 Min.

Unbekannter bricht in Neusäß in die Schule am Eichenwald ein

Mit roher Gewalt ist ein Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Schule Am Eichenwald eingedrungen.

Der Täter gelingt mit roher Gewalt in die Schule am Eichenwald. An den Türen zum Lehrertrakt ist für den Einbrecher aber Endstation.

Mit roher Gewalt ist ein Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Schule Am Eichenwald eingedrungen. Der Täter gelangte zunächst durch das Einschlagen einer Scheibe in das Gebäude.

In der Schule am Eichenwald wurde eine Glastür eingeschlagen

In der Schule schlug der Einbrecher dann nach Auskunft der Polizei die Glasfüllung einer versperrten Tür ein. Anschließend hebelte er eine weitere Tür zu einem Büro auf. Dieses wurde durchsucht.

Zudem versuchte der Täter noch, in den Lehrertrakt zu gelangen. Diese Türen hielten den Hebelversuchen jedoch stand. Inwieweit etwas gestohlen wurde, muss erst noch ermittelt werden. Allein der Sachschaden beläuft sich aber bereits auf rund 3000 Euro. (thia)

