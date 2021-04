Unbekannter bricht in Westendorf Tankdeckel an Baumaschinen auf

Ein Spritdieb knackt in Westendorf fünf Tanks und saugt mehrere hundert Liter Diesel ab. Der Beuteschaden ist genau so hoch wie der Sachschaden.

Dieseldiebe in Westendorf: Die Polizei sucht Zeugen

Die Firma hatte ihre Maschinen an der Verlängerung des Birkenwegs auf einem Feldweg abgestellt. Aufgebrochen wurden die Tanks laut Polizei zwischen Donnerstag, 1. April, und Dienstag. Insgesamt saugte der Spritdieb rund 310 Liter Diesel ab und verschwand. Dem Unternehmen entstand ein Beuteschaden von etwa 400 Euro, der Sachschaden an den Tankdeckeln beläuft sich in etwa auf die gleiche Summe.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baumaschinen gesehen hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)