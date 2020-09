18:00 Uhr

Unbekannter bricht in Wohnhaus in Gersthofen ein - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat die Scheibe eines Einfamilienhauses in Gersthofen eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft.

Ein Unbekannter schlägt die Fenster eines Wohnhauses in Gersthofen ein. Der Täter bricht ein und klaut Bargeld. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter ist in ein Wohnhaus in Gersthofen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlug er am Dienstag in der Zeit zwischen 9.30 und 21.30 Uhr zu. Der Täter soll eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus im Gersthofer Laubenweg verschafft haben. Aus dem Haus wurde Bargeld entwendet.

Kriminalpolizei Augsburg sucht nach Zeugen

Möglicherweise wurden der oder die Täter gesehen oder gehört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (kinp)

