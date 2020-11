vor 3 Min.

Unbekannter fährt Auto in Dinkelscherben an und flüchtet

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der ein Auto in Dinkelscherben angefahren haben soll.

In der Dinkelscherber Friedrichstraße ist in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto angefahren worden. Laut Polizei ist der Wagen am Kotflügel hinten links beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Weil der Verursacher sich von der Unfallstelle entfernt hat, ermittelt nun die Polizei. (kinp)

