09:30 Uhr

Unbekannter fährt gegen Auto in Neusäß und flüchtet

Das Auto eines 24-Jährigen aus Neusäß wird von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Von einem bislang unbekannten Täter ist der Wagen eines 24-Jährigen in Neusäß beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Zeit vom 17. bis 24. Oktober. Damals stand das Auto des jungen Mannes in der Vater-Klein-Straße in Neusäß.

Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro

Ein Unbekannter fuhr mit seinem Wagen gegen die Fahrerseite des geparkten Autos und verursachte einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)

