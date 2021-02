10:50 Uhr

Unbekannter fährt gegen geparktes Auto in Steppach und haut ab

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Steppach einen Unfall verursacht haben soll.

Ein Unbekannter ist mit seinem Auto gegen einen in Steppach geparkten Wagen gefahren. Laut Polizei stellte der Geschädigte sein Auto am Montag in der Feldstraße ab. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem Wagen gegen die Fahrerseite des geparkten Autos. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 1000 Euro. Weil der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern, sucht die Polizei nach Hinweisen unter Telefon 0821/323-1810. (kinp)

