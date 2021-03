vor 31 Min.

Unbekannter fährt gegen geparktes Auto in Westheim und flüchtet

In Westheim ist ein geparktes Auto von einem Unbekannten angefahren worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf eine Unfallflucht in Westheim. Dort ist ein geparktes Auto angefahren worden.

Gegen einen geparkten Wagen ist ein Unbekannter mit seinem Auto gefahren und geflüchtet. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Zeit zwischen Sonntag, ca. 14.30 Uhr, und Montag, ca. 6.30 Uhr. Das Auto des Geschädigten stand an der Hindenburgstraße im Neusässer Ortsteil Westheim. In diesem Zeitraum fuhr der Unbekannte gegen das geparkte Fahrzeug, wodurch die Stoßstange vorne links Schaden nahm und das Blinkerglas herausbrach.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1500 Euro. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

