Unbekannter fährt in Diedorf gegen ein parkendes Auto

Nach dem Zusammenstoß flüchtet der Autofahrer in Diedorf, ohne sich um den Schaden am Fahrzeugheck zu kümmern. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein geparkter VW-Up ist in Diedorf von einem unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Der Wagen stand in der Hochvogelstraße.

Nach Auskunft der Polizei ist der Unfall irgendwann im Zeitraum zwischen vergangenen Donnerstag und Ostermontag passiert. Der von dem bislang unbekannten Fahrzeugführer verursachte Sachschaden am hinteren, linken Fahrzeugheck des Up beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)