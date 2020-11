12:00 Uhr

Unbekannter fährt in Gablingen gegen Metallzaun und flüchtet

Ein Transporter fährt in Gablingen gegen einen Metallzaun. Der Fahrer fährt davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein lautes Knallgeräusch hörte am Montag gegen 16.30 Uhr eine Frau in Gablingen. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie einen blauen Kleintransporter, welcher soeben an ihren Metallzaun gefahren war. Der Fahrer des Fahrzeugs flüchtete auf der Hochlandstraße in östlicher Richtung, teilt die Polizei mit. Er hinterließ einen Schaden von mindestens 500 Euro. (kinp)

Themen folgen