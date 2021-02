vor 21 Min.

Unbekannter fährt in Gersthofen ein Auto an und flüchtet

Gegen ein geparktes Auto ist ein Unbekannter am Montag in der Andreas-Schmid-Straße gefahren. Der 44-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug dort zwischen 18.40 und 19.10 Uhr abgestellt.

Der Täter flüchtet vom Unfallort



Der Unbekannte fuhr laut Polizei gegen das geparkte Fahrzeug und verursachte hinten rechts einen Lackschaden. Der Täter flüchtete vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von rund 2000 Euro. (thia)

