11:18 Uhr

Unbekannter fährt in Meitingen gegen Straßenlaterne und flüchtet

Ein Unbekannter Autofahrer ist am Montag in Meitingen mit seinem Anhänger gegen eine Straßenlaterne gestoßen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Nach Auskunft der Polizei wollte der Autofahrer mit seinem Gespann gegen 15.20 Uhr aus einem Grundstück ausbiegen und in die Schlossstraße fahren. Dabei berührte der Unbekannte mit dem Anhänger die Straßenlaterne so stark, dass diese nach dem Anstoß schief stand. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kömmern. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

