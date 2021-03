vor 17 Min.

Unbekannter fährt in Meitingen gegen geparkten Fiat Punto

Einen geparkten Fiat Punto hat ein Unbekannnter in Meitingen erheblich beschädigt.

Ein am Bahnhof geparkter Wagen wird erheblich beschädigt. Der Verursacher hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Einen geparkten Fiat Punto hat ein Unbekannnter in Meitingen erheblich beschädigt. Der Verursacher fuhr anschließend einfach davon. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist der Unfall bereits vor einer Woche zwischen Donnerstag und Freitag in der Zeit von 19.45 und 10.45 Uhr passiert.

Am Meitinger Bahnhof nach Unfall geflüchtet

Ein bisher unbekannter Autofahrer war gegen den am östlichen Parkplatz des Bahnhofes abgestellten Fiat gefahren. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

