vor 16 Min.

Unbekannter fährt in Steppach gegen ein geparktes Auto

Das Fahrzeug einer 67-jährigen Frau steht tagsüber in der Talstraße. Als sie abends losfahren will, bemerkt sie den Schaden.

Das Auto einer 67-jährigen Frau ist von einem Unbekannten in der Talstraße in Steppach beschädigt worden. Der Unfall passierte bereits am Donnerstag, 12. November, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Das Auto der 67-Jährigen stand zwischen 9 und 18 Uhr an der Talstraße. In diesem Zeitraum stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Wagen. Der Unfallverursacher fuhr davon und hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro. Hinweise an die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

