12:33 Uhr

Unbekannter fährt in Welden einen geparkten Corsa an

Ein unbekannter Autofahrer hat in der vergangenen Woche in Welden den linken Außenspiegel an einem Opel Corsa beschädigt.

Ein Opel Corsa wird von einem vorbeifahrenden Auto am Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Ein unbekannter Autofahrer hat in der vergangenen Woche in Welden den linken Außenspiegel an einem Opel Corsa beschädigt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Passiert ist der Unfall laut Polizei zwischen Donnerstag und Freitag, 16 bis 7.45 Uhr. Der Corsa war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße „Neuleblangsteig“ in Welden geparkt. Ein noch unbekannter Unfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen folgen