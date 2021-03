14:52 Uhr

Unbekannter fährt in Zusamzell mit Auto gegen Metallzaun

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der einen Zaun in Zusamzell angefahren haben soll. Es könnte sich um den Fahrer eines Lieferdienstes handeln.

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Zusamzell nach Zeugen. Am Montag fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen einen Metallzaun eines Anwesens in der Straße Am Kellerberg in Zusamzell. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den Ermittlungen zufolge könnte der Fahrer eines Paketlieferdienstes den Schaden verursacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshause,. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

