Unbekannter flüchtet nach Unfall in Gersthofen

Einen Schaden von rund 1500 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag in Gersthofen angerichtet.

Eine 28-jährige Frau parkt ihr Auto in der Marienstraße. Als sie zurückkommt, ist das Heck beschädigt.

Einen Schaden von rund 1500 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag in Gersthofen angerichtet. Der Unfallverursacher machte sich danach einfach aus dem Staub.

Beschädigt wurde das Auto einer 28-Jährigen. Der Wagen stand zwischen 11 und 21.30 Uhr an der Marienstraße in Gersthofen. In diesem Zeitraum fuhr ihr laut Polizei der Unfallverursacher hinten links gegen das Heck und flüchtete von der Unfallstelle. (thia)

