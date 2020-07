vor 5 Min.

Unbekannter hebelt Tür von geparktem Auto in Neusäß aus

Ein bislang unbekannter Täter hat sich an einem geparkten Auto in Neusäß zu schaffen gemacht. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Laut Polizei wollte der Täter auch noch das Schloss des Wagens knacken. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein bislang unbekannter Täter die Fahrertür eines in Neusäß abgestellten Autos aufgehebelt. Der Wagen stand in der Zeit von Sonntag, 8 Uhr, bis Montag, 17.45 Uhr, in der Neusässer Lohwaldstraße.

Sachschaden laut Polizei bei rund 2500 Euro

Laut Polizei versuchte der Täter das Schloss mittels eines Schraubendreher zu knacken, was ihm allerdings nicht gelang. Dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 2500 Euro. Nun sucht die Polizei Gersthofen nach Zeugen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)

