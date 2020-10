11:00 Uhr

Unbekannter klaut Handy von 20-Jähriger in Stettenhofen

Das Handy einer 20-Jährigen ist am Samstag von einem Unbekannten in Stettenhofen geklaut worden.

Während eine 20-Jährige beim Einkaufen ist, klaut ein Unbekannter ihr Handy. Die Polizei ermittelt.

Das Handy einer 20-Jährigen ist am Samstag gegen 11.15 Uhr in Stettenhofen geklaut worden. Laut Polizei befand sich die junge Frau in einem Drogeriemarkt Am Lehenweg, als der Dieb zuschlug. Das Handy hatte einen Wert von rund 500 Euro. (kinp)

