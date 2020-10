12:50 Uhr

Unbekannter klaut Kennzeichen von Auto in Neusäß

Die Kennzeichen eines in Neusäß abgestellten Autos sind von einem bislang unbekannten Täter geklaut worden.

Die Kennzeichen eines in Neusäß abgestellten Autos sind geklaut worden. Wie die Polizei berichtet stand der Wagen einer Firma in der Zeit von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 14.20 Uhr, in der Regensburger Straße. Während dieser Zeit entwendete der Täter beide Kennzeichen. Außerdem ließ sich das Auto nicht mehr absperren. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der Täter auch noch das Schloss der Fahrertür beschädigte.

Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 250 Euro. Die Kennzeichen haben einen Wert von etwa 40 Euro. (kinp)

